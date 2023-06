Coast to Coast Challenge: Cycling cross Europe for kidney care con i Cicloverdi Fiab Napoli

Fiab Napoli Cicloverdi chiama a raccolta tutti i ciclisti della città per l'accoglienza e l'accompagnamento lungo la ciclabile del lungo mare dei partecipanti all'edizione italiana del Coast-to-Coast Challenge: cycling cross the continent for kidney care importantissima iniziativa promossa dalla Società Europea di Nefrologia, per sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle malattie renali e promuovere la ricerca in questo campo,:

Il progetto è una ciclopedalata, no stop, di circa 500 km da percorrere, in contemporanea in diversi paesi europei.

A questa prima edizione hanno aderito l’Olanda e l’Italia.

Per l'Italia, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) di concerto con la Fondazione Italiana del Rene (FIR) ha affidato il coordinamento alla Fondazione “IO DONO-Irpinia per la vita” che da otto anni organizza un evento ciclistico per la promozione della donazione degli organi e la sensibilizzazione delle problematiche dei pazienti con malattie rare.

Il percorso Coast-to-Coast proposto è la Tirreno/Adriatica con partenza da Napoli (ore 10 di sabato 1 luglio) tappa ad Avellino e Lioni passando per Chiusano, Castelvetere e Montemarano, quindi via Sant’Angelo e Guardia dei Lombardi, Bisaccia , Lacedonia arriveremo a Candela dover avverrà una staffetta simbolica con i colleghi pugliesi, coordinati dal prof. Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia a Bari, che dopo una breve pausa notturna riprenderanno la ciclo pedalata da Altamura, ed attraversando Cassano e Bitritto raggiungeranno Bari, tappa finale dell’intero percorso (vedi piantina allegata) con arrivo intorno alle ore 12 di Domenica 2 luglio. Sono previsti collegamenti con webcam tra i cicloamatori italiani ed olandesi. L’intero tragitto sarà coperto con staffette di ciclisti in modo da dividere la fatica, moltiplicando il numero dei partecipanti. Nei paesi attraversati sono programmati momenti di riflessione sulla importanza delle malattie renali e sulla necessità di promuovere la ricerca per prevenirle e curarle. Il tutto all’insegna della gioia, amicizia e solidarietà che unite ad un pizzico di sacrificio renderanno memorabili queste 24 ore.

A tutti i partecipanti all'accoglienza di Napoli verrà consegnata una T.Shirt IODONO personalizzata per l'iniziativa

Info: 3476235696 prof. Gianni Capasso

3387523019 Teresa Dandolo