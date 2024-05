I Co'Sang di nuovo insieme sul palco: Luchè e Ntò in concerto al Plebiscito

A 12 anni da quando le loro strade si sono separate e chiunque, dal pubblico ai colleghi rapper, ne chiedeva il grande ritorno, i CO’SANG hanno deciso di mettere fine all’attesa: il 17 settembre a Napoli i due padri dello street rap italiano saliranno sul palco di Piazza del Plebiscito per un live che si preannuncia essere leggendario. Per l’occasione non si poteva che scegliere un luogo simbolo della loro città, la piazza che ospita gli 8 re di Napoli è pronta ad accoglierli come solo ai grandi re è dovuto.

L’annuncio è arrivato con un corto su instagram, che porta in tutto e per tutto la firma del duo di Marianella, raccontando la storia di quello che succedeva “Int’o Rione” e che accade oggi, con il modo unico di rappresentare la realtà che fin da subito li ha fatti entrare nell’Olimpo del rap italiano.

Lo storico e iconico duo è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico dove tutto è iniziato, nella sua casa, tra la sua gente. I CO’SANG, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia. Nulla è riuscito a fermarli, neanche le barre in napoletano hanno bloccato l’ascesa inarrestabile di Luchè e Ntò a livello nazionale, tutto senza mai snaturarsi e conquistando un pubblico sempre più ampio, che da più di 10 anni non vede l’ora di poterli vedere di nuovo insieme.

Lo speciale evento è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Le prevendite saranno disponibili online da venerdì 3 maggio alle ore 14.00 e nei circuiti di vendita autorizzati da mercoledì 8 maggio alle ore 14.00. Info biglietti su https://www.vivoconcerti.com/.

"L’organizzatore - è specificato in una nota - declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali".

IN FOTO: CO’SANG (foto da vivoconcerti.com)