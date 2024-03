Clonazione da Tiffany

Gustavo Paletta (Marco Belocchi), un uomo comune, di mezza età, vedovo inconsolabile, si fa irretire dalle lusinghe di un venditore di sogni impossibili e cede alla tentazione di un fantascientifico progetto di clonazione umana per poter riabbracciare la moglie Bettina (Marina Suma), tragicamente scomparsa.

L’esperimento riesce, ma contemporaneamente si innesca l’insanabile dissidio con la normale realtà quotidiana: come fa ad inserirsi un clone quando è stato già emesso un atto di morte? Come giustificarlo davanti ai parenti e agli amici? E sarà poi all’altezza delle aspettative?

Intorno a Paletta, ruotano gli altri personaggi, caratteri vivaci e bizzarri, ognuno con la sua ricetta di vita e il suo piccolo ed esclusivo microcosmo.



Una commedia esilarante, ma non solo. Al fondo si percepisce una tematica quanto mai contemporanea e inquietante: il conflitto tra il progresso esasperato, una tecnologia che pervasivamente si insinua sempre più nel nostro quotidiano, fino a sostituire corpi e intelligenze, verso la quale siamo inevitabilmente e forse tragicamente proiettati, e l’elemento umano che, con la sua energia, i suoi sentimenti, spesso si rivela ancor più avanzato e dirompente e che comunque rimane alla fine il perno centrale intorno a cui deve girare il mondo. Spunti di riflessione e colpi di scena ne fanno quindi un testo godibilissimo, intelligente, moderno.



Con: Marina Suma, Marco Belocchi, Paolo Ricchi, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Dario Biancone - Regia di Marco Belocchi - Produzione Associazione Culturale Genta Rosselli ETS e Coop. Tam Tam.



Info & prenotazioni – 366. 3188501 – tamtamcoop@libero.it