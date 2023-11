Claudio Pistolesi presenta "C’era una volta il (mio) tennis" al Circolo Canottieri

Mercoledì 29 novembre alle ore 17:30 il campione di tennis e coach di successo internazionale Claudio Pistolesi presenterà a Napoli il suo primo libro autobiografico, fresco di stampa e già in libreria, al Circolo Canottieri di Napoli. L'autore illustrerà aneddoti e ricordi di una straordinaria epoca sportiva insieme al Presidente del Circolo Giancarlo Bracale, all'ex tennista Massimo Cierro e al magistrato Giuseppe Visone. Ad introdurre e moderare il dialogo sarà il giornalista Silver Mele.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

C’era una volta il (mio) tennis (Gremese editore) è un libro rivolto a tutti gli appassionati di tennis che, scritto in prima persona, narra emozioni, tensioni, frustrazioni, speranze, illusioni e gioie dei giocatori e dei loro allenatori in un excursus che spazia dal tennis “romantico”, che Pistolesi ha giocato in un’epoca marcata da nomi quali McEnroe, Borg e Connors, a quello moderno, contrassegnato dai successi di Federer, Djokovic e Nadal.

I suoi ricordi lasciano affiorare gli entusiasmi, le tensioni, le speranze e le delusioni che questo sport straordinario porta con sé, insieme ai profondi mutamenti che ne hanno cambiato le dinamiche di gioco nel corso degli ultimi trent’anni. E tra tante emozioni vissute in prima persona, c’è anche posto per gli aneddoti più scanzonati e divertenti della sua movimentata vita sportiva.

Il volume gode della prefazione di Adriano Panatta.