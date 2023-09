Il weekend a Città della Scienza è tutto "Luce e magia"

A Città della Scienza il weekend del 9 e 10 settembre attende grandi e bambini con uno spettacolare science show dal titolo Luce e magia, per scoprire insieme come si comporta la luce quando attraversa la materia e divertirsi, con pochi e semplici materiali, a riprodurre fantastici esperimenti sulla luce.

Per i piccoli entomologi in erba e per tutti gli appassionati sarà poi possibile avventurarsi in un affascinante percorso multisensoriale all’interno della “Casa degli Insetti” per conoscere meglio alcuni piccoli animali esotici e apprendere le strategie adattative e le loro caratteristiche biologiche.

Non mancheranno come sempre gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea.

www.cittadellascienza.it