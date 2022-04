Lungo weekend a Città della Scienza dedicato alla salvaguardia del Pianeta Terra

Nel corso del long weekend dal 23 al 25 aprile a Città della Scienza si festeggia la Terra!

Nata da un movimento universitario il 22 aprile 1970, per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali, la Giornata della Terra è divenuta - nel tempo - un avvenimento educativo ed informativo globale. Città della Scienza si unisce alla celebrazione mondiale del Pianeta blu, inserendo nel palinsesto attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttive per il pubblico, alla scoperta della bellezza ma al tempo stesso anche della fragilità del globo terrestre.

Per “Pianeta Terra” sono in programma due ‘interactive lab’ in collaborazione con Giotto Colore Ufficiale delle attività educational di Città della Scienza che coniugano esperimenti scientifici con creatività e colore. E ancora: scenderanno in campo attività con materiali plastici biodegradabili e tanti “assaggi” di scienza.

Infine, per la rassegna “Un pediatra al Museo” in collaborazione con FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri sabato 23 aprile la dr.ssa Stefania Russo nel corso dell’incontro intitolato “Salviamo il Pianeta Terra e proteggiamo il futuro dei nostri bambini” sensibilizzerà i giovani visitatori su quali sono le principali regole utili per diventare cittadini responsabili. La rubrica prevede un appuntamento mensile fino alla fine dell’anno su tematiche di interesse per le famiglie come la disostruzione da corpo estraneo o la sicurezza dei bimbi in auto.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

Per tutte le info: https://www.cittadellascienza.it/