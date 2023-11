Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale dell’Albero: weekend ricco di attività

Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale dell’Albero con un ricco programma di attività per tutta la famiglia. “Il verde del pianeta”: sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, il museo scientifico interattivo propone laboratori, mostre, giochi e percorsi didattici dedicati ai giganti silenziosi del mondo vegetale. Un’occasione per scoprire le meraviglie e i segreti degli alberi, la loro importanza per la vita e per l’ambiente: storie che variano nell’arco delle stagioni e fiori colorati derivati dai filtri del caffè attraverso i Borbone Kids Lab.

Per i più piccoli, Città della Scienza offre il laboratorio “Le quattro stagioni dell’albero”, dove i bambini potranno creare un albero in 3D con cartoncino e decorarlo con foglie, fiori e frutti di diverse stagioni, imparando a riconoscere i cambiamenti che avvengono nel corso dell’anno.

Per i più grandi, Città della Scienza propone il science show “Conifere, pini, aghi, pinoli”: sembrano tutti uguali, ma ogni specie di albero delle conifere ha una storia da raccontare e un adattamento all’ambiente da insegnare.

Un weekend all’insegna della natura, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo del nostro paese e del nostro pianeta. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.