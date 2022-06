Città della Scienza, weekend dedicato alla salvaguardia dei nostri mari

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, Città della Scienza costruisce il palinsesto del weekend dell’11 e 12 giugno per lanciare un messaggio di sensibilizzazione volto alla tutela di una risorsa molto importante: l’acqua.

Un oceano di scienza – Tutto sul “polmone blu” del Pianeta! Per avere un oceano con una ricca fauna selvatica e per stabilizzare il clima, è fondamentale che almeno il 30% delle terre, delle acque e degli oceani del nostro pianeta siano protetti. L’acqua genera numerose forme di vita; gioca ruoli essenziali nei cicli della materia e dell’energia a livello planetario e ci fornisce svariati alimenti indispensabili nelle nostre diete. Tra le varie attività, volte a celebrare l’inestimabile valore di questi ecosistemi marini, i ragazzi sperimenteranno i possibili usi degli scarti alimentari per la realizzazione delle bio-plastiche, esplorandone le potenzialità, sia dal punto di vista sensoriale che dei suoi possibili usi.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

Con la fine dell’anno scolastico tornano a Città della Scienza anche i campi estivi: dal 20 giugno al 29 luglio 2022, per bambini e ragazzi smart, dai 5 agli 11 anni. “Un’estate da scienziati”, con tante attività basate sul gioco e la sperimentazione attiva, perché imparare cose nuove divertendosi è l’approccio giusto.

