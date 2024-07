Città della Scienza, weekend dedicato ai cambiamenti climatici e agli esperimenti scientifici

Per l’estate Città della Scienza rinnova l’invito a partecipare a una esperienza ludico- formativa grazie ad un palinsesto di attività appetibile per tutta la famiglia, turisti inclusi.

Per il weekend del 6 e 7 luglio il programma prevede due science show molto divertenti e coinvolgenti. Con “Scegli il tuo clima” una serie di esperimenti metterà in luce i fenomeni fisici legati ai cambiamenti climatici e il calcolo dell’impronta ecologica permetterà di comprendere il ruolo delle azioni umane nei cambiamenti climatici.

in “Giochi di scienza” verranno spiegati i meccanismi che regolano le dinamiche ed il funzionamento dei nostri giochi più semplici, ma soprattutto si vedrà come gli elementi naturali – utilizzando materiali molto comuni e sfruttando alcune loro proprietà chimiche e fisiche – possano trasformarsi in fenomeni davvero spettacolari.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano, Corporea e alla mostra Insetti & Co.