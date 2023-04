Il weekend a Città della Scienza è all’aroma di caffè

Dentro a una tazzina di caffè c’è ancora di più di ciò che si vede: lavoro, dedizione, tempo…e scienza. Ci sono storie e tradizioni, le stesse che da decenni si tramandano di generazione in generazione, di famiglia in famiglia. Il caffè è protagonista di questo weekend a Città della Scienza con tanti laboratori ludico-didattici per grandi e piccini: sarà possibile divertirsi a far sbocciare bellissimi fiori utilizzando le cialde di caffè esauste – 100% amiche della Natura; si apprenderà come si possa arricchire il terriccio, grazie alle sostanze nutrienti per le piante che si trovano nei fondi di caffè e si potranno anche apprezzare gli effetti benefici del caffè, consumato responsabilmente, sulla salute.

Nell’interactive lab Galassie di caffè, in occasione della giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio, che si celebra il 12 aprile, si potrà viaggiare nell’universo alla scoperta delle galassie e dei miliardi di stele che contengono, per poi divertirsi a riprodurle utilizzando la polvere di caffè.

Con il laboratorio CHIMiCApisce si potranno ideare “messaggi segreti”, far “sbocciare” fiori colorati, o dividere i colori secondari in quelli primari a partire da carta filtro, pennarelli e tanta fantasia. Ma le novità non finiscono qui perché sarà possibile fare un salto nel tempo e scrivere un messaggio su una carta anticata, che ricorda il papiro egizio, con gli antichi geroglifici, grazie alla tecnica del coffee-painting. I

l weekend tematico dedicato al caffè è realizzato in collaborazione con Caffè Borbone, che ha realizzato i Borbone Kids Lab con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sui principi fondamentali del rispetto per l’ambiente, insegnando loro a riciclare e riutilizzare le materie prime.

Sarà infine possibile partecipare all’iniziativa europea “ the Arch” attraverso il laboratorio Come vedi il mondo nel 2050? Lascia il tuo messaggio all’Europa attraverso il tuo disegno: tutti i bambini tra i 5 e i 12 anni potranno lasciare, con un disegno, il proprio messaggio all’Europa del futuro; ciascun disegno costituirà poi un piccolo tassello del grande murales che sarà allestito il prossimo giugno a Nantes nell’ambito dell’esposizione Europea che presenterà le 100 soluzioni innovative per la transizione ecologica vincitrici di un concorso internazionale.

Inoltre torna l’apertura mensile serale del Planetario di Città della Scienza, il prossimo giovedì 20 aprile i visitatori potranno partecipare all’Appuntamento in Via Lattea per immergersi in viaggio emozionante che esplora il fenomeno dell’eclissi. Quel giorno ci sarà infatti il rarissimo evento dell’eclissi solare ibrida.Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia e Seds Unina:

1. Accoglienza nel Museo Corporea con dj set per la degustazione di Bao’N’Wine firmata Casa KBirr

2. Esperienza immersiva in Planetario grazie allo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore Vincenzo Adelini, con performance di chitarra dal vivo e interventi di theremin e sound design

3. Osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti grazie ai telescopi degli amici di Unione