A Città della Scienza 'Assaggi di Primavera': ecosistemi e biodiversità verso il risveglio della natura

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, 'World Wetlands Day', dedicata a lagune, stagni, laghi, paludi, celebrata in questi giorni, Città della Scienza dedica il programma del weekend agli ecosistemi e alla biodiversità, aspettando il risveglio della natura che avverrà poi con la primavera.

Cosa sono le “zone umide”, dove si trovano sul nostro pianeta, qual è il loro ruolo ecosistemico: nel programma tante attività, approfondimenti e dimostrazioni scientifiche su questo tema.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”, “Bonelli Story – Guardando Procida. Un mare di storie a fumetti” e “Sincronicità in Arte e Scienza: una percezione unitaria della realtà”.

Per tutte le info: www.cittadellascienza.it