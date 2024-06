La città di Portici per le malattie rare: serata evento condotta da Alberico Lombardi e Gabriella Fiengo

Serata evento nel comune di Portici quella del 27 giugno dedicata alle malattie rare. La città di Portici per le malattie rare è una serata che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca e a raccogliere donazioni nello specifico, per una delle associazioni che operano nel campo.

L’AMEI, che opera su tutto il territorio nazionale sostiene in particolare la ricerca per l’atresia delle vie biliari e le altre numerose affezioni delle vie biliari (dilatazioni congenite, calcolosi ecc.)

Lo spettacolo che prevede un alternarsi di momenti di spettacolo e culturali sarà condotto dall'artista poliedrico Alberico Lombardi e dalla prof.ssa Gabriella Fiengo, referente delle malattie rare dell'IIS Carlo Levi di Portici. T

ra i numerosi ospiti sono da segnalare il talentuoso attore Ernesto Lama, il chitarrista Aniello Palomba, Raffaella Ambrosino e suo figlio Andrea finalisti nel programma di Raiuno The Voice Generation, il cabarettista Ciro Giustiniani, la cantante Roberta Tondelli e l’Assessore all'Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini. Spazio anche per lo stesso conduttore Alberico Lombardi che si esibirà in alcuni brani tratti dal fortunato spettacolo "Per amore" dedicato a Roberto Vecchioni, accompagnato dai musicisti Sergio Mautone e Giorgio Scognamiglio.

Saranno inoltre premiati durante la serata i tre Dirigenti del comune di Portici che partecipano a un progetto sulle malattie rare Giovanni Liccardo (Carlo Levi), Immacolata Iadicicco (Nitti) e Pierangela Ronzani (Don Bosco, Melloni).

Gli organizzatori annunciano inoltre un grande ospite musicale a sorpresa che chiuderà l'evento.