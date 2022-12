Inaugurazione della mostra collettiva "La città negata"

La città negata, Mostra collettiva d'arte al Civico 7 liberato, presso la Galleria Principe di Napoli.



Opening il 7 dicembre ore 19:00 ad ingresso libero



Segue DJ set

Con

Cartel de Sinalota

55 Sounds System



Una mostra denuncia, un occasione in più per utilizzare l'arte come strumento politico, per fare attivismo e sensibilizzare su determinate tematiche inerenti non solo Napoli ma un po' tutte le città in cui viviamo.



Elenco artisti:

Ljdia Musso

A_Mo

Valentina Guerra

Poca Luce

MalaMente

Bianca Ottaviano

Marta Perroni

Lola Pensato

fior_e_lino

Asayuna

Morena Barra

Tommaso Buonuomo

Miriam De Luca

Diana De Stefano

Vis

Miriam Amendola

Pirate Pope

Giovanni De Blasio

Vinylico