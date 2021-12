Cosa Metto nel piatto?: A Città della Scienza weekend dedicato al cibo

Con l’avvicinarsi del Natale sono tantissimi i cibi prelibati della tradizione che arricchiscono le tavole. A Città della Scienza il weekend del 18 e del 19 dicembre è dedicato proprio al cibo, al suo apporto per la salute del nostro corpo e a tutte le sue trasformazioni.

Si comincia con Gastropolis, un divertente science game per ricostruire, con la guida dei comunicatori de Le Nuvole Scienza, il percorso del cibo all’interno dei vari organi e chiarire dubbi e curiosità sulla ‘benzina’ del corpo umano. L’interactive lab Dimmi cosa mangi e ti dirò che ti succede sarà invece un’imperdibile occasione per imparare di più sull’alimentazione e sui vari macronutrienti, con esperimenti e modellini si scoprirà tutto ciò che c’è da sapere su proteine, zuccheri e grassi. Continua poi la collaborazione con Caffè Borbone attraverso il laboratorio La posa non riposa e il science show Il Caffè per viaggiare tra storia, curiosità e scienza alla scoperta della bevanda più consumata al mondo.

Il pubblico potrà inoltre visitare la nuova isola tematica, Sars- Cov-2: Il Virus che ci ha cambiato la vita, allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni; la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati; la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili e naturalmente il museo Corporea e gli affascinanti spettacoli del Planetario.

PROGRAMMA

COSA METTO NEL PIATTO?

Il Natale è sempre più vicino e con le festività arrivano anche fantastiche prelibatezze dolci e salate per il palato. GUSTATI una giornata dedicata al cibo e alle sue trasformazioni!

LA POSA NON RIPOSA - interactive lab a cura di caffè Borbone

sabato 18 dicembre ore 10.00

domenica 19 dicembre ore 10.00

Target: dai 3 ai 6 anni

Prenotazione presso infopoint di Corporea

lab 1

IL CAFFÈ- science show con caffè Borbone

Storia, curiosità e scienza della bevanda più "consumata" al mondo.

sabato 18 dicembre ore 13.00

domenica 19 dicembre ore 13.30

Target: dai 7 anni

Lab 1

GASTROPOLIS - Science Game

Il viaggio del cibo è un percorso all'interno dei vari organi che compongono tutto l'apparato digerente e ognuno di loro ha uno scopo e una funzione precisa. Insieme ai comunicatori della scienza de Le Nuvole compiremo questo viaggio insieme, attraverso un tabellone composto da quiz specifici per ogni organo, così da ricostruire in maniera lineare il percorso del cibo e chiarire dubbi e curiosità.

sabato 18 dicembre ore 11.00 e 15.30

domenica 19 dicembre ore 11.00 - 14.30 - 15.30

Lab1

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ CHE SUCCEDE - interactive lab

Il nostro organismo ha un continuo bisogno di energia chimica, che ottiene attraverso l'alimentazione e dai vari macronutrienti: proteine, zuccheri e grassi.

Esperimenti, curiosità e modellini realizzati ed animati dai comunicatori della scienza de Le Nuvole ti permetteranno di scoprire cosa succede al cibo che ingerisci.

sabato 18 dicembre ore 14.30

domenica 19 dicembre ore 12.00 - 15.30

Target: dai 7 anni

Quarto piano corporea