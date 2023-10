Weekend a Città della Scienza alla scoperta della "natura urbana"

Il fine settimana - sabato 7 e domenica 8 ottobre - di Città della Scienza, dal titolo Urban Nature, è dedicato alla scoperta di una natura “cittadina”: proprio come nelle foreste, le piante infatti competono per occupare i siti più favorevoli, trasformando strade, palazzi, cortili e parchi in una vera giungla urbana.

Tra visite guidate, i laboratori e animazioni ci si potrà immergere alla scoperta della natura che si nasconde in città.

Con l’interactive lab BEE HOUSE i più piccoli potranno creare un piccolo hotel, da posizionare in balcone o in giardino, che permetta agli impollinatori, sempre più in declino, di trovare un posticino accogliente dove riposare e passare l’inverno. E ancora con il laboratorio URBAN JUNGLE si potrà scoprire quali sono le specie che meglio si sono adattate alla vita urbana. Il divertente science game COMBATTI PULITO approfondirà l’alternativa ai pesticidi utilizzando cioè i naturali antagonisti delle specie dannose che formano un vero e proprio esercito ausiliare in difesa dei nostri orti.