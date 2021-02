Riapre al pubblico Città della Scienza

Anche Città della Scienza, come tutti i musei collocati in “zona gialla” riapre al proprio pubblico, da giovedì 4 febbraio, per ora solo nei giorni di giovedì e venerdì, dalle 10 alle 16. Rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle normative anti-Covid e consentendo l’ingresso solo a visitatori prenotati, lo staff del museo interattivo di Città della Scienza offrirà al proprio pubblico – oltre agli exhibit di CORPOREA, il museo del corpo umano – nuove interessanti mostre.

In programma, infatti, vi sarà anche la visita alla mostra ANTARTIDE, dedicata ai 35 anni di missioni italiane nel continente di ghiaccio, e a EXTREME TOUR, un progetto innovativo tra arte, scienza e tecnologia per guardare ai Campi Flegrei e alle loro caratteristiche con gli “occhiali” della ricerca scientifica.

“La riapertura del nostro Science Centre è poco più che simbolica – ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari – in quanto prima della pandemia, proprio in questo periodo dell’anno, eravamo frequentati quotidianamente da centinaia e centinaia di studenti e famiglie. Tuttavia ci è sembrato giusto, con la nostra riapertura, rispondere all’appello al mondo della cultura del ministro Franceschini, ma anche al lavoro che la Regione Campania sta facendo per contrastare la pandemia, lavoro che sta mantenendo i nostri territori in zona gialla e sta accelerando la campagna vaccinale".

“A questo proposito – ha proseguito il presidente Villari – mi fa piacere annunciare che anche Città della Scienza darà una mano con l’iniziativa Io mi vaccino perché, per supportare la campagna vaccinale e lanciare l’invito a vaccinarsi, coinvolgendo sia testimonial che cittadini”.

Per visitare Città della Scienza è necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo contact@cittadellascienza.it indicando: nome e cognome, telefono, numero delle persone che si desidera prenotare, data e fascia oraria prescelte. Seguirà conferma dell'avvenuta prenotazione. Per informazioni il Contact center di Città della Scienza è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.30; tel.: 081 7352222.