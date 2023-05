A Città della Scienza il weekend è dedicato alle proprietà del latte

Anticipando la giornata mondiale del latte, che ricade il 1° giugno, e la giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, Città della Scienza, in collaborazione con Berna, marchio locale di Parmalat, dedica un lungo weekend alla bevanda più diffusa al mondo dopo l’acqua: il latte, utilizzato probabilmente già 8000 anni fa in Mesopotamia e rimasto identico da quando è comparso in natura.

Saranno due giorni di attività, laboratori, esperimenti e “science show” tra scienza e divertimento, per scoprire le proprietà di questo alimento indispensabile. Basta un solo bicchiere, infatti, per fare il pieno necessario di calcio, vitamina B2 e proteine - con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale attraverso focus sul riutilizzo dei materiali, come le bottiglie di plastica.

Per l’occasione, la FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri parteciperà all’evento domenica 28 maggio portando gli ultimi aggiornamenti scientifici sull’importanza del latte nella crescita dei bambini e in particolare sull’apporto di vitamina D.

Primo appuntamento in programma è l’interactive lab Il latte arcobaleno, in cui sarà possibile utilizzare latte prossimo alla scadenza per un esperimento scientifico a base di latte, poche gocce di colorante e del detersivo per piatti con cui dare vita ad un meraviglioso arcobaleno. E ancora il laboratorio interattivo Dal latte…al burro in bottiglia! che coinvolgerà grandi e piccini per scoprire come fare in casa uno degli ingredienti principali della cucina italiana, soprattutto quando si parla di dolci. Dalla bottiglia alle fioriere sarà invece un’occasione per riciclare ed abbellire il proprio balcone e guiderà i visitatori nella creazione di fioriere in miniatura, semplicemente tagliando e rivestendo le bottiglie del latte. L’affascinante science show A tutto latte! farà viaggiare il pubblico alla scoperta delle proprietà del latte, tra pipette e provette, attraverso una carrellata di esperimenti colorati. Anche il programma del planetario è sintonizzato con il weekend tematico con il coinvolgente spettacolo

La via Lattea per un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta dei misteri nascosti nel nostro cielo. Infine, l’appuntamento Vitamina D, a cura della Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli_FIMP, con la dott.ssa Federica Viscogliosi, fornirà un approfondimento di questo elemento fondamentale per la salute delle ossa e non solo: una sola tazza di latte può contenere, infatti, fra i 115 e i 124 UI di vitamina D.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con Berna, non solo per la storia e la credibilità dell’azienda, in continuità con le partnership attivate in questi anni dal nostro museo, ma per i particolari risvolti di queste nuove attività divulgative dedicate al latte, sui temi della salute, in particolare in età pediatrica, e della sostenibilità, che rappresentano il fil rouge di tutta la nostra offerta museale e formativa.” ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

“La collaborazione continuativa con Città della Scienza prosegue da oltre dieci anni, permettendoci di restituire valore alle numerose famiglie di consumatori che ogni giorno scelgono Berna e di coinvolgere le comunità del territorio campano attraverso progettualità educative sulla corretta nutrizione e sull’importanza del latte, bevanda essenziale per grandi e piccini, ma anche attività di intrattenimento per intere famiglie.” ha dichiarato Daniela Buffolano, Brand Manager di Parmalat.