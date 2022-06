Città della Scienza dedica il weekend al connubio tra Scienza e Tecnologia

Città della Scienza dedica il weekend del 25 e 26 giugno al connubio tra Scienza e Tecnologia ma soprattutto al “tech for good”. Se utilizzata in modo responsabile, la tecnologia può infatti fare molto per l’umanità e può essere applicata in svariati settori. Dalla salute al lavoro, dalla comunicazione al tempo libero: le innovazioni tecnologiche pervadono la nostra esperienza quotidiana mutando i comportamenti e gli stili di vita: sono i cosiddetti vantaggi del progresso. Ma ne siamo veramente consapevoli? Le attività in programma al Museo metteranno i visitatori alla prova su questo. Grazie a "Borbone Kids Lab" verrà, inoltre analizzato il caffè in 3d.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.