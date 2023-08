Città della Scienza: il programma speciale di agosto

La scienza non va in vacanza! Da martedì 1° agosto a domenica 17 settembre 2023 (esclusi i lunedì e la settimana dal 10 al 16 agosto) Città della Scienza sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 16.00 per consentire ai visitatori napoletani e ai tanti turisti un tuffo nel sapere scientifico pieno di divertimento e curiosità. Anche nel periodo estivo sarà quindi possibile viaggiare in modo interattivo nel corpo umano con il museo Corporea e perdersi nei misteri dell’Universo con il Planetario.

Un ricco programma di affascinanti science show sorprenderà grandi e bambini sugli argomenti più vari: dal 1° al 6 agosto sarà possibile assistere al science show Scienza a colori, immergendosi in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori, tra Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto divertimento.

A seguire l’8 e il 9 agosto e dal 17 al 20 sarà invece in programma un alto imperdibile science show dal titolo Tira aria di scienza, interamente dedicato a questo misterioso elemento naturale, l’aria, che non possiamo né vedere né toccare ma di cui è possibile conoscere tante caratteristiche fondamentali. Si continua con Assaggi di scienza… estivi (dal 22 al 27 agosto) per fare una provvista a base di semplici ma divertentissimi esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto. Giornali, tappi, elastici, palloncini e bottiglie sono gli ingredienti principali attraverso cui si potranno scoprire i segreti di solidi, liquidi e gas e realizzare tanti esperimenti curiosi con cui stupire amici e parenti. E-SPERIMENTIAMO con l’acqua (dal 29 agosto al 3 settembre) offrirà tantissimi sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto sulle proprietà dell’acqua. E ancora, dal 5 settembre al 10 settembre il science show Luce e magia sarà dedicato a fantastici esperimenti sulla luce.

Il programma estivo di science shows si concluderà nella settimana dal 12 settembre al 17 settembre con L’evoluzione delle cellule, per conoscere le caratteristiche delle cellule e la loro origine. Un affascinante percorso multisensoriale all’interno della “Casa degli Insetti” presenterà, attraverso coinvolgente laboratorio, alcuni piccoli animali esotici che, una volta confinati nelle foreste tropicali di Asia e Sud America, oggi si possono facilmente incontrare nelle fiere entomologiche e a casa degli appassionati. Il laboratorio consentirà a grandi e bambini di conoscerli meglio e apprenderne le strategie adattative e le loro caratteristiche biologiche.

Accanto agli artropodi vivi, cassette entomologiche, modelli e uno spettacolare microscopio ottico permetteranno di scoprire i segreti di questi piccoli ma strabilianti animali. Tra protagonisti della mostra vi saranno La Blatta Dubia, la Blatta fischiante del Madagascar, l’insetto corteccia, l’insetto foglia secco, il paguro caraibico, il millepiedi gigante africano e molti altri. Ultimo appuntamento della lunga programmazione estiva è il weekend del 16 e 17 settembre, organizzato nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che vedrà due affascinanti interactive lab: “Proiettori di… sostenibilità”, attraverso cui i bambini scopriranno quali sono le “forme” di mobilità sostenibile e costruiranno assieme agli animatori scientifici, un proiettore di…sostenibilità, e “Ciclofficina”, per bambini e genitori, per conoscere i segreti della bicicletta e imparare a manutenerla e a ripararla.