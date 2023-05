Weekend Città della scienza alla scoperta dei micromondi

Il weekend a Città della Scienza è tutto dedicato ai micromondi, alla scoperta degli organismi più piccoli che abitano dentro di noi ed intorno a noi. Dall’avvento degli strumenti ottici, come il telescopio o il microscopio, la realtà del mondo che ci circonda non è più la stessa. Dalle galassie alle molecole, utilizzando strumenti sempre più potenti, la nostra visione o percezione del mondo fisico è cambiata parecchio.

A Città della Scienza, questo weekend, i visitatori potranno intraprendere uno straordinario viaggio alla scoperta della “vita in miniatura”, un’occasione per poter osservare tantissimi dettagli invisibili a occhio nudo.

Sarà possibile ad esempio scoprire Che forma hanno i batteri che ci accompagnano da milioni di anni e compiono lavori importantissimi per l’uomo. O ancora nell’attività Piastre batteriche! con l’aiuto di una guida scientifica, si potrà preparare una capsula di Petri con agar, il terreno di coltura o nutriente dei batteri, lasciare l’impronta delle dita e scoprire cosa accade col passare del tempo…; nell’interactive lab Un esercito di anticorpi! si potrà scoprire come il sistema immunitario cerca, combatte gli agenti patogeni e prepara il corpo per gli attacchi futuri; mentre nel laboratorio La vita in una goccia d’acqua ci si accorgerà di come in una sola goccia d’acqua viva un mondo di organismi molto differenti tra loro: ciliati, diatomee, flagellati, alghe verdi e rotiferi e infine con A tavola coi microrganismi:……ma in cucina tutti fuori!!! i più antichi abitanti del pianeta Terra, onnipresenti e invisibili, indispensabili o pericolosi saranno i protagonisti di alcune attività di gamification a tema in cui i visitatori potranno partecipare all’analisi biomolecolare con l’estrazione e la purificazione e visualizzazione del loro genoma (DNA).

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e “Spazio al Futuro”.