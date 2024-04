A Città della Scienza arrivano i Metamostri per il lancio dei Kid Pass Days

A Città della Scienza, per l’evento di lancio dei Kid Pass Days, l’annuale maratona di eventi per famiglie, che quest’anno si svolgerà in oltre 120 musei italiani con la media partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids, sbarcano i Metamostri, il programma per bambine e bambini del gruppo editoriale Ciaopeople.

"Siamo molto felici della sinergia nata con Kid Pass e Città della Scienza, che ci dà la possibilità di portare Metamostri fuori dalle dinamiche digitali, in un grande evento dal vivo." ha detto Luca Iavarone, direttore editoriale di Metamostri, "L'obiettivo del format è innanzitutto l'educazione emotiva. Metamostri dà strumenti alle bambine e ai bambini per sviluppare l'intelligenza emotiva e relazionale attraverso il gioco, le canzoni, l'esperienza e soprattutto l'esempio. E poiché l'equilibrio tra l'identità fisica e quella virtuale è uno dei grandi temi del futuro, non manchiamo di trattare la gestione consapevole di connessione e disconnessione."

Il progetto, che utilizza il teatro di figura, di cui l'Italia vanta un'antica tradizione (da Pulcinella a Topo Gigio, Uan, Dodò), ha il patrocinio dell'Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze traslazionali.

Domenica 21 aprile, in occasione del lancio ufficiale dei Kid Pass Days, sarà possibile incontrare i Metamostri a Città della Scienza, con una speciale proiezione nella suggestiva cornice del Planetario. Un'esperienza che, con la presenza di tanti laboratori educativi e interattivi per i più piccoli, si annuncia indimenticabile per tutta la famiglia.

Ogni anno, Kid Pass, l’organizzazione che da 10 anni si occupa di informazione specializzata per le famiglie con bambini fino ai 13 anni, dà vita a una grande maratona di eventi diffusi, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni su tutto il territorio nazionale, i Kid Pass Days. E quest’anno la manifestazione sarà anticipata proprio dall’appuntamento di Napoli, insieme ai Metamostri: “Nel corso di questa giornata - spiega Marianna Vianello, fondatrice e CEO di Kid Pass - Kid Pass consegnerà un riconoscimento al Presidente di Città della Scienza per l'impegno e l'efficacia delle iniziative per famiglie promosse in questi anni in collaborazione con il circuito di cultura a misura di bambino”. Grazie alla partecipazione di Pingu's English Italia e Pingu’s English Avellino in questa occasione speciale ci saranno esperimenti anche in inglese.

"Siamo felici di ospitare Metamostri del gruppo editoriale Ciaopeople - dichiara il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari - in occasione del 10° anniversario dei Kid Pass Days: una giornata speciale per i più piccoli che avranno la possibilità di immergersi in un mondo fantastico e interattivo, dove l’antica tradizione e la scienza incontrano la fantasia. Onorati di ricevere inoltre, da Kid Pass, un riconoscimento che pone Città della Scienza come luogo culturale leader nell'ambito dell'edutainment, una mission che perseguiamo con passione e impegno da sempre"

Il costo del biglietto di ingresso a Città della Scienza, acquistabile online o presso la biglietteria, è di 10€ per gli adulti e 7€ per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. La proiezione e il laboratorio di Metamostri delle 11:20 al Planetario sono gratuiti per i visitatori del museo, previa prenotazione fino a esaurimento posti da effettuare presso l’infopoint di Corporea.

Programma della giornata:

10.30 - 11.15 Laboratorio Un corpo emozionante - IV Piano Corporea Sala grande.

11.20 - 12.10 Proiezione e Laboratorio Metamostri - Planetario.

12.30 - 13.15 Laboratorio Effetti Emozionali - IV Piano Corporea Sala piccola.

12.30 - 13.15 Laboratorio Fun with Science - Sol Lewitt.

14.00 - 14.30 Laboratorio Scienza a colori - LAB 1 Piano Terra Corporea.

14.45 - 15.30 Laboratorio Effetti Emozionali - IV Piano Corporea Sala piccola.

15.30 - 16.15 Laboratorio Un corpo emozionante - IV Piano Corporea Sala grande.

16.15 - 17.00 Laboratorio Fun with Science - Sol Lewitt.