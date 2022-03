A Città della Scienza weekend con attività dedicate al caffè tra tradizioni, scienza e divertimento

È sempre il momento giusto per sorseggiare un buon caffè, soprattutto se si tratta dell’espresso napoletano, un piacevole rituale che da decenni si tramanda di generazione in generazione.

Ebbene…dentro a una tazzina di caffè c’è ancora di più di ciò che si vede: lavoro, dedizione, tempo, sacrificio, tradizione…e scienza. Protagonisti di questo weekend, sabato 2 e domenica 3 aprile, sono i “Borbone Kids Lab”, tanti laboratori ludico-didattici sul caffè per grandi e piccini in collaborazione con Caffè Borbone, la nota torrefazione napoletana nata nel 1997, sensibile alla sostenibilità e all’ambiente.

Nell’ambito delle attività in programma, sarà possibile divertirsi a far sbocciare bellissimi fiori partendo dalle cialde; preparare gustosi e salutari biscotti utilizzando la posa (in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia della Federico II e con il Ceinge) e arricchire il terreno delle piante con le sostanze nutrienti dei fondi del caffè. Inoltre non mancheranno aneddoti curiosi e interessanti sulla storia della bevanda più bevuta al mondo.

Anche questo weekend sarà possibile partecipare alle attività scientifiche realizzate con CeRVEnE - Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche con “Bee-friendly: facciamo amicizia con le api!” e un collegamento con il Centre de formation CasaBio in Senegal. Come sempre si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

Per tutte le info: https://www.cittadellascienza.it/