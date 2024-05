Un weekend 'formato famiglia' a Città della Scienza: tutte le attività

In occasione della Giornata Mondiale del Latte che ricade il 1° giugno, Città della Scienza, in collaborazione con Latte Berna, dedica il weekend al latte programmando attività creative e scientifiche sulle proprietà di questo alimento.

"È ricco di vitamine A, C, D, E, K, B2 e di acido folico, abbonda di sali minerali tra cui calcio, fosforo, zinco e magnesio contiene uno zucchero specifico, il lattosio. Fonte di proteine, il latte - spiegano gli organizzatori in una nota -, contiene tutti gli amminoacidi essenziali di cui avremmo bisogno e che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare autonomamente".

Sabato 1° giugno a Città della Scienza ci saranno tante attività dedicate a questi temi ma anche al riutilizzo dei materiali, come le bottiglie di plastica e il tetrapak nel rispetto dell’ambiente.

Domenica 2 giugno la programmazione prevede: visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alle mostre in programma, Insetti & Co. e Facciamo un esperimento, oltre agli avvincenti spettacoli al Planetario.