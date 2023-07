Città della Scienza, nel weekend si celebra la giornata mondiale dell’amicizia tra laboratori e attività

I recenti studi hanno dimostrato che l'amicizia vera aiuta a migliorarci sotto ogni punto di vista, incidendo anche sul miglior funzionamento del sistema immunitario, baluardo contro virus e batteri.

Il weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio è dedicato alla giornata mondiale dell’amicizia che ricade il 30 luglio. Con il laboratorio interattivo La ragnatela dell’amicizia si potrà costruire una ragnatela che simbolicamente rappresenta lo stare uniti mentre con il laboratorio targato "Borbone Kids Lab" I fiori dell’amicizia! si potranno trasformare i filtri del caffè in bellissimi fiori colorati da regalare ad un amico, divertendosi tra filtri, pennarelli e scovolini colorati. Per finire il science show Scienza a colori, consentirà di immergersi in un vortice di esperimenti pazzi e colorati e scoprire la scienza che si cela dietro i colori con Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento!

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.