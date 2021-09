Città della Scienza, tornano i weekend al Museo per le famiglie

Ritornano i weekend a Città della Scienza pensati per le famiglie e i bambini.

Il prossimo sabato 18 e domenica 19 settembre, Città della scienza accoglie il pubblico degli appassionati di Scienza di tutte le età con un programma speciale realizzato in collaborazione con Le Nuvole. Oltre alla visita al museo Corporea, per scoprire le infinite meraviglie del corpo umano, e al viaggio nell’universo con il Planetario sarà possibile per tutti i bambini, ma anche adulti, partecipare all’affascinante science show GIOCHI DI TERRA, per testare la forza di uno dei 4 elementi: la terra. I bambini sono attratti dalla terra, e non solo per una questione di gravità, ma perché sporcarsi e rotolarsi in questo elemento sembra essere una tappa fondamentale del percorso di crescita, apprendendo gli schemi di coordinazione di base ed identificando i confini del proprio corpo. Uno show per giocare e scoprire anche gli altri elementi, fuoco, aria ed acqua, che pure si mescolano nella terra. Il laboratorio SIMBIOSI invece, anch’esso per bambini con adulti, consente di sperimentare, attraverso l’utilizzo di modelli scientifici tridimensionali – ideati e costruiti in paste modellabili, poliuretano, polistirolo, vernici e resine sintetiche dai comunicatori scientifici de Le Nuvole – alcune tra le più suggestive forme di interazione tra organismi diversi tra loro, con l’obiettivo di visualizzare i ‘micro mondi’ nascosti negli ambienti naturali e le incredibili interazioni racchiuse in essi.

Per accedere al museo non è più necessaria la prenotazione, ma è obbligatorio per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni esibire il Green Pass e, su eventuale richiesta, il documento d’identità in corso di validità. Sono esonerati solo i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l’obbligo dell’uso della mascherina a partire dai 6 anni di età e il rispetto del distanziamento interpersonale. I visitatori potranno permanere all’interno delle aree espositive per il tempo che vorranno e interagire direttamente, anche senza guida, con gli exhibit.

Biglietto unico (adulti e ragazzi) Museo € 5,Planetario € 3.Visita guidata su meeting point inclusa nel biglietto di ingresso al museo.Ingresso al solo Planetario: € 5.I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza.

