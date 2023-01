A Città della Scienza un viaggio affascinante attraverso i misteri del corpo umano

Il fine settimana a Città della Scienza, intitolato “Esplorando il corpo umano e non solo”, ha in programma una serie di attività volte ad esplorare più a fondo e conoscere la propria struttura fisica.

Come in una macchina perfetta ogni ingranaggio lavora in funzione di tutti gli altri, nel nostro corpo ogni cellula, ogni nervo e ogni organo agisce per rendere efficiente la macchina nella sua totalità.

Costantemente minacciato da agenti esterni, il corpo ogni giorno si adopera per sopravvivere: lotta e resiste alle minacce senza che, sul piano cosciente, l’essere umano si accorga di nulla.

Attraverso divertenti e istruttivi laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività, i visitatori dunque affronteranno un viaggio alla scoperta del corpo umano, dei suoi segreti,meraviglie,curiosità e punti deboli.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma.

Domenica 29 gennaio alle 11:00 inaugurazione della mostra: “Sincronicità in Arte e Scienza: una percezione unitaria della realtà” con esposizione delle opere di Vittorio e Paolo Silvestini mentre alle ore 16:00 si terrà la presentazione del volume "I Bastardi di Pizzofalcone a fumetti #3 - GELO" (dal libro di Maurizio de Giovanni) alla presenza di Fabiana Fiengo, Giandomenico “Ludwig” Maglione - Comicon e Mario Punzo - direttore della Scuola Italiana di Comix.