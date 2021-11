"Senti che caldo!", a Città della Scienza weekend dedicato ai cambiamenti climatici

Sabato 20 e domenica 21 novembre 2021, in occasione della COP 26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, Città della Scienza dedica il weekend al tema attualissimo dei cambiamenti climatici con una serie di attività e laboratori e per capire come ciascuno po' fare la propria parte per contrastare la crisi climatica.

Tanti divertenti laboratori, organizzati in collaborazione con Le Nuvole Scienza per un pubblico di tutte le età che potrà partecipare all’affascinante science show “Scegli il tuo clima” che metterà in luce i fenomeni fisici legati ai cambiamenti climatici e approfondirà il calcolo dell’impronta ecologica per comprendere il ruolo delle azioni umane nei cambiamenti climatici, o ancora l’interactive lab “Anno 2048” per scoprire cosa ha provocato le radicali trasformazioni del nostro pianeta a cui asssistiamo in maniera sempre più frequente.

Città della Scienza ospiterà inoltre il festival di gioco per tutti Partenoplay, promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli all’interno del progetto “Una città per giocare”, realizzato in collaborazione con il Ludobus Artingioco – cooperativa sociale Progetto Uomo ,che vede il coinvolgimento delle più importanti realtà ludiche del territorio. Un’occasione speciale per riscoprire l’importanza e la serietà del gioco e la sua importanza pedagogica nell’età della crescita.

Continuano ancora i laboratori di manualità Borbone Kids Lab “La posa non riposa” in collaborazione con Caffè Borbone, per promuovere la creatività dei più piccoli attraverso il riciclo.

Grandi e bambini potranno come sempre partecipare alle visite guidate al museo del Corpo Umano Corporea e incantarsi con le meraviglie del Planetario.