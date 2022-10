La Natura in Città: weekend alla scoperta della biodiversità urbana a Città della Scienza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/10/2022 al 09/10/2022 Orario non disponibile

Alla scoperta della Biodiversità Urbana! Città della Scienza nel weekend dell'8 e 9 ottobre ospita la VI edizione di Urban Nature, l’iniziativa promossa dal WWF e a cui partecipano musei, parchi e istituzioni scientifiche. Il benessere e la qualità della vita di noi cittadini dipendono direttamente dalla salute degli ecosistemi. Se l’interazione tra gli ambienti è intatta, la società e l’economia ne beneficiano secondo una molteplicità di modi che coinvolgono la salute, l’alimentazione, l’aria che respiriamo, il clima e le risorse a disposizione. Scopriremo, dunque, come individuare animali e vegetali presenti negli spazi a noi circostanti e come fare per contrastare le azioni nocive che minano l’equilibrio naturale.

“La Natura in Città”: il programma del Museo prevede nel weekend vari laboratori a tema sulla biodiversità: attività interattive per apprendere curiosità su specie animali e piante e l’importanza che ognuna di esse, piccola o grande che sia, riveste nel proprio ecosistema e nel pianeta.

Oltre agli spettacoli al Planetario non mancheranno le visite guidate a Corporea e alla Mostra Insetti in cui sarà possibile conoscere e ammirare dei nuovi ‘esserini a 6 zampe’ e vedere come le formiche vivono nella stagione autunnale.

Nel palinsesto, inoltre, altre mostre temporanee “L’arte nell’epoca della sostenibilità ambientale” e “Respiro – Aritmia di un territorio” progetto espositivo dedicato all’area dell’ex Italsider di Bagnoli.

Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/