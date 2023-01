Benvenuto inverno: a Città della Scienza un weekend di attività ed esperimenti

Il fine settimana del 14 e del 15 gennaio a Città della Scienza, intitolato “Benvenuto Inverno” svelerà tante info e curiosità sui fiocchi di neve e i cambiamenti climatici. Siamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno, anche se alle nostre latitudini stiamo vivendo un inverno alquanto mite: caldo anomalo, nebbie e smog in Pianura Padana, sole in montagna.

In occasione della Giornata Mondiale della Neve - che si celebra il 16 gennaio – il programma del Museo prevede esperimenti significativi sul clima e i suoi cambiamenti oltre a laboratori sull’acqua e le sue trasformazioni con approfondimenti sulla neve e sul ghiaccio grazie anche ai “Borbone Kids Lab”.

Novità per le visite guidate al Museo interattivo del corpo umano ‘Corporea’ che si è arricchito grazie all’installazione di quattro nuovi exhibit da sperimentare: “Due in Uno”, per capire quanto può essere importante sentirsi in sintonia e fidarsi degli altri; “Nove Mesi” che narra il viaggio più bello, la nascita di una nuova vita; “Un vortice …nel cuore”, racconta di come si sviluppa un vortice, lo stesso che nasce anche nel ventricolo sinistro del cuore; “Restiamo in equilibrio – il Giroscopio” utile a trovare la migliore posizione di equilibrio nello spazio.

Come di consueto non mancheranno gli spettacoli al Planetario e la possibilità di ammirare le Mostre temporanee: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano” e “Bonelli Story – Guardando Procida. Un mare di storie a fumetti”.