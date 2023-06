Il lungo weekend del 2 giugno a Città della Scienza è dedicato al tema dell’aria

Prezzo non disponibile

Il lungo weekend di Città della Scienza del 2, 3 e 4 giugno è dedicato all’aria ed alle sue essenziali caratteristiche. Tre giorni tra scienza e divertimento per scoprire tutte le proprietà di questo involucro gassoso che circonda la Terra e a cui dobbiamo la vita.

Nel laboratorio con Giotto: L’aria si colora…coloriamo l’aria, i piccoli visitatori potranno divertirsi con tanti giochi di pittura a soffio per comporre “quadri” coloratissimi e dal risultato imprevedibile, modulando il soffio per produrre schizzi di colore e a formare disegni veri e propri.

L’interactive lab Misuriamo il vento consentirà di costruire in pochi semplici passaggi un anemometro, strumento molto semplice utilizzato per misurare la velocità o la pressione del vento.

E ancora con l’attività A pieni polmoni! si potrà costruire un modellino per simulare il funzionamento dei polmoni e della respirazione. Infine, le pillole scientifiche. Tira aria di scienza! offriranno spiegazioni semplici e divertenti sulle caratteristiche dell’aria, che, tra tutti gli elementi naturali, è quello che più sfugge alla conoscenza.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, Spazio al Futuro