Città della Scienza, weekend tra misteri dell’universo e meraviglie della natura

Dal 22/06/2024 al 23/06/2024

Quest’estate, Città della Scienza diventa il palcoscenico di una bella avventura dove la scienza si anima in un programma estivo ricco e coinvolgente per tutta la famiglia. Non è solo un museo, ma un viaggio interattivo attraverso il sapere, dove il divertimento incontra la scoperta.

Il weekend del 22 e 23 giugno si caratterizza con un “viaggio” tra scienza e natura grazie a due science show. In “Giochi di Terra”: sarà possibile vivere un’esperienza che farà testare la forza della terra, elemento fondamentale, e scoprirne i segreti. Con “Fossili: Notizie dal Passato!”: i visitatori potranno fare un viaggio nel tempo accompagnati dalle letture di un paleontologo che svelerà alcune delle antiche testimonianze di vita sulla Terra.

Tornano i DidòLab: tutto il giorno per i giovanissimi “esploratori” da 4 a 12 anni: un laboratorio creativo per modellare con Didò gli elementi della natura.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alle mostre Insetti & Co. e Facciamo un Esperimento! (quest’ultima in programma fino al 30 giugno)