"La città dei miti" al Piccolo Bellini

Dal 12 al 17 marzo è in scena La città dei miti: Filottete dimenticato - Eracle, l'invisibile - Medea per strada.

Progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia

Testi Fabrizio Sinisi

Arte drammatica e ricerca sul campo Elena Cotugno, Christian Di Domenico, Daniele Nuccetelli

Ideazione e regia Gianpiero Alighiero Borgia

Co-produzione Teatro dei Borgia, Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

La trilogia La Citta? dei Miti e? un sogno poetico metropolitano. I nostri eroi sono figure extra-ordinarie ma, a differenza del racconto hollywoodiano o ateniese, non spiccano al di sopra dell’uomo comune. Essi vivono ai confini: nelle periferie, nei sobborghi, negli inferi della societa?.

Dal confronto tra i tragici greci e l’indagine sulla contemporaneita? e? nata La Citta? dei Miti: una trilogia di lavori su Eracle, Filottete e Medea, un’esperienza teatrale che si compie nel reale, un sogno poetico metropolitano.

IL TEATRO COMUNICA CHE: Filottete dimenticato sarà in scena al Piccolo Bellini; Eracle dimenticato e Medea per strada saranno in scena in sale esterne al Teatro Bellini, le quali verranno comunicate al momento dell'acquisto e/o ritiro biglietti, esclusivamente presso il botteghino; il pubblico verrà poi accompagnato presso le rispettive locations degli spettacoli dal personale interno.

Previo acquisto biglietti (ed eventuale disponibilità di posti avanzata), sabato e domenica sarà possibile assistere alla maratona La città dei miti che comprende i tre spettacoli Eracle, l’invisibile – Filottete dimenticato – Medea per strada.

Orari spettacoli: feriali h. 21:00, mercoledì e sabato h. 18:00, domenica h. 18:00

Prezzi Piccolo Bellini: Prezzi: Martedì • Mercoledì €15 - Giovedì • Venerdì • Sabato • Domenica €20 - Under 29 €12 - Ridotto dal giovedì alla domenica Posto unico €18