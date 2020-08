Ciro Gargiulo Show Band

Ogni Sabato a partire dal 3 Ottobre 2020 ore 20,45 Napoletana Band di Ciro Gargiulo

La Taverna Spettacolo Vic’Street sita in Via Giuseppe Martucci 44-Napoli Ritorna con le sue Straordinarie, serate Spettacolo da vivere in piena sicurezza! Un programma unico ricco di eventi dalle serate evento divertentissime alle serate di arte e di cultura, nel giusto connubio tra Teatro, Musica e Danze

Il nostro Sabato è esclusivamente dedicato alla Taverna Napoletana con Ciro Gargiulo la sua Band e Dalia Deya in uno show senza eguali divertimento tamburelli e tanta gioia di vivere.

Da noi potrai partecipare alla serata danzante degustando i piatti tipici della tradizione partenopea,

NB.: il nostro locale ha una capienza di 90 persone, ma vista l’emergenza Covid-19, nel rispetto delle regole contro il contagio sarà possibile accedere alla struttura solo prenotando anticipatamente e solo per un massimo di 60 partecipanti sicuri della vostra collaborazione per il benessere di tutti noi

INFO E CONTATTI: 081662423 CELLULARE 3356215087