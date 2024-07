Sport, balli e fuochi d’artificio al Circolo Canottieri Napoli per la festa dei 110 anni

Una serata magica quella andata in scena sulle terrazze, affacciate sul golfo di Napoli, del Circolo Canottieri Napoli. La festa del Circolo del Molosiglio dove dal 1948 almeno un atleta ha partecipato interrottamente fino ad oggi alle Olimpiadi, l’amore per lo sport è sempre presente.

Così la festa per i 110 anni ha avuto il suo prologo con la sfida di pallanuoto tra vecchie glorie e giovani atleti. A scender in vasca tra gli altri Gualtiero Parisio, Nando Lignano, Renè Notarangelo, Guido Criscuolo, Enzo Simonetti, Dino Greco, Riccardo Scognamiglio, Paolo Trapanese, Sergio Pirone, Roberto Imperatrice. Enzo Massa, Guido Baldazzi, Sandro Avagnano e i campioni della squadra di a2, Biagio Borrelli, e Umberto Esposito

La festa del sodalizio è poi continuata con una cena di gala sulle note della musica di Edith Piaf interpretate da Francesca Marini con un inframezzo lirico del tenore, Giacomo Mosca.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è intervenuto per ricordare l'importanza sociale dei Circoli napoletani: “Io credo che il Circolo Canottieri Napoli rappresenti un grande patrimonio per la città, per lo sport, per il suo impegno per il sociale e per il grande impegno che ha avuto nella vita culturale di Napoli. Io credo che la Canottieri insieme agli altri circoli rappresentino una ricchezza della città per quello che hanno fatto ma soprattutto per quello che potranno ancora fare. Abbiamo bisogno di luoghi di sport di luoghi inclusivi e lo sforzo che stanno facendo i circoli per essere più aperti alla città, rappresenta un esempio non solo a livello napoletano ma a livello nazionale, perché noi a Napoli siamo sempre un po’ più avanti riusciamo a vedere il futuro”.

Il presidente Giancarlo Bracale ha fatto gli onori di casa e ricordato la grande storia della Canottieri Napoli. “Io vorrei approfittare della grande festa per i 110 anni del Circolo Canottieri, per ringraziare il consiglio direttivo e tutti i soci per l’amore verso il circolo che dimostrano ogni giorno anche in momenti complicati, in questi mesi è stata approvata la modifica dello statuto, abbiamo rinunciato ad una parte importante della nostra storia, lo dovevamo fare perché i tempi cambiano e le federazioni e il Coni ci chiedono uno circolo più al passo con i tempi, continuiamo ad aprire il circolo alla città come abbiamo sempre fatto e siamo onorati che il sindaco di Napoli ci abbia omaggiato con la sua presenza”.

Fuochi d'artificio a ritmo di musica e balli a bordo piscina dove tuti si sono scatenati, torta realizzata dal maestro Sabatino Sirica.

Tra gli ospiti, oltre al sindaco di Napoili Gaetano Manfredi accompagnato dalla moglie, l’ammiraglio, Salvatore Vitiello – C.te Logistico Marina Militare, il Aldo Campagnola, Presidente Circolo Nautico Posillipo accompagnato dalla moglie, il Capitano Gianluigi ASCIONE, Presidente C.N. Torre del Greco e dei. Circoli Nautici della Campania, Sergio Salvatore Pelella, Presidente Club Nautico della Vela, Paolo Trapanese – Presidente Comitato Campano FIN, Achille Ventura – Vice Presidente Vicario della F. I. Motonautica e Past President CCN, Antonio Pontecorvo - Delegato Campano F. I. Motonautica, Luca Piscopo – Coordinatore acquatici Fiamme Oro e Consigliere Federale FIN, la Prof.ssa Maria TRIASSI, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Università Federico II di Napoli, L’avv. Gennaro Famiglietti, Presidente del Corpo Diplomatico Consolare Napoli, il mister della squadra di a2 Enzo Massa, il vicepresidente sportivo Rene' Notarangelo e Massimo Cierro,ex campione italiano di tennis, i giornalisti, Gianfranco Coppola, caporedattore della Tgr Campania accompagnato dalla moglie, Mario Zaccaria Presidente dell’USSI e signora, Tony Iavarone direttore di Canale 8 con Cristiana Barone, Pier Paolo Petino, direttore di Videoinformazioni con Francesca Scognamiglio, Diego Scarpitti e Luigi Falco.