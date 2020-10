Riparte il Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture

Parte il 5 novembre, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, la nona edizione del Circolo Book & Tè della casa editrice partenopea Scrittura & Scritture. Il più longevo circolo letterario a Napoli, capace di coniugare modernità, un pizzico di atmosfera retrò, mettendo sempre al centro la buona lettura in compagnia, condita da tanto divertimento, coccole e dolcezze.



Conversazioni intorno alle letture, come in un salotto ottocentesco. Non un comune gruppo di lettura o la classica presentazione di libri, ma pomeriggi letterari tra teiere, tazze di porcellana e prelibatezze per palati raffinati, sempre diverse a ogni appuntamento. Un paio d’ore da trascorrere insieme a persone con il gusto della lettura e lo spirito allegro. La cura della lettura e dello spirito immersi nel relax. Ogni appuntamento si conclude con un gioco letterario e la possibilità di vincere premi.



Il Circolo Book & Tè inaugura così la sua nona edizione. Nato nel 2014 da una felice idea delle editrici di Scrittura & Scritture, Chantal ed Eliana Corrado, con l’obiettivo di creare un coinvolgimento più reale intorno al libro, seguendo la convinzione che la lettura, in questo modo, possa davvero essere un sano divertimento e una bellissima alternativa al virtuale che tanto più negli ultimi tempi ha invaso un po’ troppo le nostre vite.

Il Circolo Book & Tè prevede sei appuntamenti, ciascuno con cadenza mensile, dal 5 novembre 2020 all’8 aprile 2021, sempre di giovedì e sempre dalle 17,30 alle 19,30, presso la sede della casa editrice Scrittura & Scritture - Corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.

Il circolo è a posti limitati, quest’anno ancora di più sarà ridotto il numero dei partecipanti nel rispetto della normativa vigente. Già arrivate diverse adesioni.

Per partecipare occorre iscriversi.

Modalità sul sito www.scritturascritture.it; oppure scrivendo a info@scritturascritture.it o telefonando al numero 0815449624.



PROGRAMMA NONA EDIZIONE 2020- 2021



Giovedì 5 novembre 2020 alle 17,30 – Un tè per scegliere un libro

Nel primo appuntamento verranno presentati, dalle editrici e in maniera insolita, due libri.

Ai circolisti la votazione e quindi la scelta del libro oggetto di conversazione per l’appuntamento di gennaio. Distribuzione del libro scelto più omaggio di benvenuto. Tè, infusi e prelibatezze.



Giovedì 3 dicembre 2020 alle 17,30 – Auguriamoci buon Natale

Festa letteraria e gioco letterario a sorpresa. Premio finale, il tutto avvolto dalle profumazioni del tè.



Giovedì 14 gennaio 2021 alle 17,30 – nel vivo della lettura

L’anno 2021 è appena cominciato, i circolisti hanno rotto il ghiaccio e si riuniscono per la conversazione intorno al libro scelto a novembre: confronti, domande e dialogo con le editrici.

Gioco letterario. Distribuzione del libro per l’incontro di febbraio. Tè, infusi e prelibatezze varie.



Giovedì 11 febbraio 2021, 17,30 – Quanto conosci la storia di Napoli?

Conversazione intorno al libro Giovanna di Napoli. Delitti celebri di A. Dumas. Gioco letterario. Tè, infusi, prelibatezze. Distribuzione del libro oggetto dell’incontro di marzo.



Giovedì 11 marzo 2021, 17,30 – Primavera in Irlanda

La primavera è alle porte: profumi di fiori, sbocciano amori impossibili o possibili? Per scoprirlo andremo nell’Isola di Smeraldo in un castello irlandese con Castelli di sabbia di Alice e Claude Askew. Gioco letterario avvolti da dolcezze, tè e pasticcini.



Giovedì 8 aprile 2021, 17,30 – Gastronomia letteraria: evento in agro dolce

Un’insolita e nuova apparecchiatura per accogliere prelibatezze salate e dolci, condite con la letteratura a tema. Gioco conclusivo, assegnazione premi al vincitore e di consolazione ai partecipanti.



Tutti e sei gli eventi del Circolo Book & Tè si terranno presso la sede della casa editrice Scrittura & Scritture, nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, in corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.