Cioccolato che passione: laboratori e stand con gli artigiani napoletani a La Birreria

La galleria del Centro Commerciale La Birreria, dal 28 al 31 ottobre, ospiterà “Cioccolato che passione", un viaggio nell'irresistibile mondo della dolcezza.

Laboratori di pasticceria. Dalla storia del cacao, come dalle fave viene trasformato in un'ampia varietà di prodotti al cioccolato, ai laboratori per bambini, che si improvviseranno pasticceri assieme agli animatori dell’evento. I più piccoli saranno liberi di mescolare, spianare, dare forma al cioccolato e imparare divertendosi i segreti di quest’arte antica.

Teatro dei Burattini. I bimbi poi saranno anche il pubblico prediletto dello spettacolo dei burattini a loro dedicato. A loro anche in regalo tanti palloncini colorati.

Stand. Ai più grandi non resterà che lasciarsi tentare da una buona e calda tazza di cioccolata e appassionarsi ai prodotti made in Naples, in mostra negli stand, e ai lavori di tanti altri artigiani locali che realizzano oggetti e manufatti in legno.

Sfilata. “Dolcetto o scherzetto”, non poteva mancare la sfilata di maschere di Halloween, alla fine della quale verrà premiata la maschera più paurosa.

Di seguito il programma completo:

Giovedì 28 ottobre: ore 09.00 Apertura stand; ore 11.30 La mascotte del cioccolato distribuirà i palloncini a tutti i bambini; ore 18.00 spettacolo dei burattini.

Venerdì 29 ottobre: ore 09,00 Apertura stand; ore 17.00 la storia del cioccolato con coinvolgimento dei bambini nei laboratori.

Sabato 30 ottobre: ore 09.00 Apertura stand; ore 17.00 mascotte per la distribuzione dei palloncini

Domenica 31 ottobre: ore 09.00 Apertura stand; ore 18.00 sfilata “La maschera più paurosa di Halloween”.

