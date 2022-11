Festa del cioccolato artigianale: dal 18 al 20 Novembre 2022 a Napoli, in Piazza Salvo D’Acquisto (ex Piazza Carità)

A gran richiesta, ritorna a Napoli la Festa del Cioccolato Artigianale.

Con il Patrocinio del Comune di Napoli, nel cuore della Città, in Piazza Salvo D’Acquisto, da Venerdì 18 a Domenica 20 Novembre, l’associazione Cioccolatieri Choco Amore torna per far assaporare il buon cioccolato, quello “vero”, fiore all’occhiello del Made in Italy, perché senza additivi e conservanti.

La festa diventa un’occasione unica per acquistare prodotti impossibile reperirli nella grande distribuzione, sui banchi dei maestri cioccolatieri, aperti tutti i tre giorni ad orario continuato dalle ore 10:00 fino a notte, tante golose varietà di prodotti proposti con ricette tipiche delle varie regioni d’Italia.

Per i visitatori più piccoli sarà possibile partecipare ai divertenti laboratori didattici del Choco Pay, impara giocando, realizzati dagli animatori di Servizieappalti di Napoli prenotabili direttamente sul sito alla pagina

https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/