Cinematopedia, rassegna di proiezioni e dibattiti al Nest

Arriva al Nest "Cinematopedia", la rassegna culturale organizzata da Callysto Aps in collaborazione con Niu Teatro, la neonata associazione dei #giovani cresciuti al Nest. La rassegna propone un fitto calendario di proiezioni e dibattiti con l'obiettivo di potenziare le comunità di Napoli Est attraverso il cinema.

Quattro gli appuntamenti al Nest alle ore 19.00, proiezioni dal profilo pedagogico e sociale, cui seguirà un dibattito tra gli ospiti del giorno e il pubblico in sala.

Si parte il 3 febbraio, con "Il bambino nascosto" di Roberto Andò, ospite Giuseppe Pirozzi, protagonista del film accanto a Francesco di Leva, presente nel cast e tra i fondatori del teatro Nest. Si prosegue il 12 febbraio con “Caina" di Stefano Amatucci, presente all’incontro con la protagonista Luisa Amatucci. Il 16 febbraio è il giorno di “Dolcissime” di Francesco Ghiaccio, occasione in cui poter incontrare Giulia Fiorellino tra le protagoniste del film. Chiude il ciclo di incontri, il 23 febbraio, “Fiore” di Claudio Giovannesi con ospite l’attrice protagonista Daphne Scoccia.

Accompagnerà le serate in veste di moderatore il giornalista Gennaro Bianco.

"Cinematopedia" ha tra i suoi obiettivi incrementare la cooperazione tra le piattaforme VOD (video on demand), gli operatori del cinema e le organizzazioni culturali a vantaggio delle comunità locali; migliorare l'esperienza del cinema e coinvolgere i giovani in attività ad esso correlate; avviare la cooperazione con le scuole e le comunità educanti; promuovere l'uso del cinema per promuovere l'eredità culturale dei luoghi e delle persone.

Per info e prenotazioni: 331 9558 747

Per tutte le proiezioni:

INGRESSO GRATUITO

OBBLIGO DI MASCHERINA