Cinematic Experience, arriva il primo disco dell'accademia musicale Prico

Sarà presentato il 28 ottobre alle 21 "Cinematic Experience", il primo disco dell’accademia musicale Prico di San Giorgio a Cremano. L' evento si terrà in diretta streaming sui canali social della stessa associazione @pricomusica, su Youtube e Facebook.

"Dopo due anni di silenzio, volevamo riprenderci la musica – spiega il maestro Fabio Micera, direttore Prico - così ci siamo lanciati in un'avventura entusiasmante, lavorando agli arrangiamenti sin da gennaio, mentre a maggio siamo finalmente entrati in studio di registrazione, subito dopo abbiamo girato i video a teatro."

Il disco realizzato dagli allievi di Prico è un omaggio alle colonne sonore del cinema, riarrangiate per l’occasione dallo stesso Micera e da Antonio Annibali Corona.

"Dal montaggio video all'editing finale, l'accademia Prico è stata centro di gravità, realizzando un gran lavoro di squadra - prosegue Micera - spero che questo progetto porti all’attenzione delle istituzioni la questione delle associazioni musicali, realtà troppo spesso dimenticate, ma che svolgono un ruolo fondamentale per il territorio.”

Appuntamento, dunque, il 28 ottobre per una serata all’insegna della musica che vedrà la partecipazione illustre di Gaetano Panariello, compositore ed insegnante di composizione presso il Conservatorio di Napoli "San Pietro a Majella" e di Merry C. White, referente per Università Stony Brook – New York. Nel corso dell'evento, per ogni canzone sarà trasmesso un videoclip. La produzione è stata seguita dall’Aps Callysto.

“Abbiamo accettato di seguire questo progetto perché valorizza i giovani talenti del nostro territorio – dice Michele De Luca dell’associazione Callysto Aps – siamo convinti che il percorso rappresenti un’insostituibile occasione di crescita per i ragazzi. La musica, attraverso gli innumerevoli valori che porta con sé, è alla base della formazione di un individuo dalla personalità sana, tassello imprescindibile di una vera comunità.”