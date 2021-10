Marano Spot Festival, il cinema dei ragazzi torna in presenza

Dopo l'interruzione per la pandemia da Covid-19, riparte il Marano Spot Festival. Una manfestazione cinematografica che, per numeri, è seconda in Campania solo al Giffoni Film Festival. Dal 25 al 30 ottobre andrà in scena la 24esima edizione della kermesse, a cui si potrà assistere sia in presenza che in streaming.

Destinata in particolare alla comunicazione sociale, lo Spot Festival ospiterà nell'Auditorium “Giancarlo Siani” Marano di Napoli opere di filmmaker italiani e internazionali, proiettate dalle 10 alle 16, con tanto di dibattiti prima e dopo. Tre le sezioni in gare: filmmaker, filmmaker italia e students.

Il Festival è da sempre portatore del messaggio di legalià. L'associazione Libera, infatti, è tra i principali enti che collaborano alla sua realizzazione.