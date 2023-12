Cinema, ambiente e territorio: proiezione di Donne di Terra e concerto di Assurd

Ultimo appuntamento per Mediterranea | Cinema e musica tra i due mondi mercoledì 20 dicembre con Cinema, ambiente e territorio e la proiezione del docu-film Donne di Terra di Elisa Flaminia Inno, ideatrice della rassegna, i suoi film affrontano i temi dell'identità culturale e di genere nell’Italia contemporanea. E il gran finale: Assurd in concerto.

Per la chiusura della rassegna, mercoledì 20 dicembre siete invitati a intraprendere un viaggio nella storia di cinque donne, arrivate alla terra per scelta, che hanno cambiato le proprie abitudini per vivere in armonia con il pianeta.

La serata si apre con una tavola rotonda sulle donne e l’ambiente (19h); alla proiezione del docufilm Donne di Terra (19h30) seguirà un momento di confronto con la regista Elisa Flaminia Inno e le protagoniste (20h30). A conclusione della serata: un momento di convivialità (21h) ovvero la degustazione di prodotti bio a Km zero di Donne di Terra, infine l'attesissimo concerto di Assurd (21h30).

Donne di Terra di Elisa Flaminia Inno (Italia, 2021, 52' - 15 06 Film) Un gruppo di contadine di nuova generazione, sperimenta uno stile di vita basato sull'autoproduzione di cibo biologico e sulla creazione di una rete globale legata alla terra, proponendo nuove abitudini circa i nostri consumi, l’alimentazione e l'ambiente. Ma attraversare una trasformazione personale è necessario per attuare il cambiamento.

Il trailer è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=rMxGYjmPoec

La rassegna Mediterranea | Cinema e musica tra i due mondi, a cura di 15 06 film, è dedicata all'incontro tra il pubblico napoletano e differenti culture. Ideata e diretta dalla regista Elisa Flaminia Inno, riunisce a Napoli autrici, registe e musiciste, insieme a storie di donne vicine per geografia e cultura, ma lontane per condizione esistenziale.

Le registe dei film saranno presenti in sala e protagoniste di incontri e masterclass aperte al pubblico.

L'iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito della rassegna Altri Natali, parte del progetto Natale a Napoli 2023 realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Tutti gli appuntamenti sono presso Auditorium Santa Luisa di Marillac, Via Andrea D’Isernia 23, (angolo via Arco Mirelli) Napoli.

Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione - Info e prenotazioni: quindici06@libero.it



20 dicembre 2023 | Cinema, ambiente e territorio

Ore 19.00 – Tavola rotonda sulle donne e l’ambiente

Ore 19.30 – Proiezione del docu-film Donne di Terra di Elisa Flaminia Inno

Ore 20:30 – Dialogo con la regista e le protagoniste

Ore 21:00 – Degustazione prodotti bio a Km0 di Donne di Terra

Ore 21:30 – Assurd in concerto



Elisa Flaminia Inno – Note biografiche

Elisa Flaminia Inno (Napoli, 1982) è autrice, regista e produttrice di film documentari. Dopo la laurea al DAMS, si diploma in regia del documentario all'Istituto Nazionale dell'Immagine e del suono di Montrèal, dove realizza i corti “A Stefano” (Vision du Reel, Rendez vous du cinema quebecoise, Ridm - Montreal International documentary festival, 2009) e “Maindoeuvre” (Ridm - Montreal International documentary festival, 2009).

Fondatrice della 15 06 Film, con cui ha diretto e prodotto i documentari Rai “Il mosaico di Alessandro” (Rai Storia), “La scena delle donne” (Rai Storia) e “Bus Theater” (Rai5); il film documentario “Costa d'Angolo” (Napoli Film Festival, 2014). “Pagani” è il suo primo lungometraggio (distribuito da Luce e Cnc, presentato in anteprima al Filmmaker Festival e Cinema du Reel, 2017), presentato in oltre 120 festival tra Europa, Canada e Usa. Le sue ultime produzioni sono il documentario collettivo “Tutte a casa” (La7D, 2020) e il docu-film “Donne di Terra” (2021).



Assurd - Note biografiche

Assurd è un progetto musicale che dal 1991 porta per le strade e sui palchi di tutto il mondo le tradizioni folk del Sud Italia. Tra le fondatrici del gruppo Cristina Vetrone (voce e organetto) e Lorella Monti (voce, tammorre e castagnette) che, a stretto contatto con i vecchi cantori della tradizione e studiando sui testi e gli archivi più importanti, hanno messo insieme un repertorio ampio e variegato.

Negli anni, inoltre, sono state aggiunte composizioni originali, che hanno fornito un senso di continuità e costante movimento alla tradizione. Nella formazione attuale, a Vetrone e Monti si è aggiunta la cantante e percussionista Chiara Carnevale, e – per la prima volta nella storia del gruppo, pervicacemente e orgogliosamente caratterizzato dalla femminilità – una presenza maschile: quella del contrabbassista Fulvio Di Nocera.

Un innesto giovane e fresco che permette al progetto Assurd di essere senza tempo, forte della storia e delle collaborazioni che hanno caratterizzato quasi un trentennio di produzione artistica.