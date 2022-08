Cinema all'aperto con Estate a Corte: i film in programma fino all'8 agosto

I prossimi appuntamenti di Estate a Corte, la rassegna organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, sono i seguenti:

Giovedì 4 agosto – IL BAMBINO NASCOSTO (Italia/Francia, 2021, 110’) di Roberto Andò con Silvio Orlando (Nastro d’Argento 2022), Giuseppe Pirozzi, Lino Musella (nomination Nastri d’Argento 2022), Imma Villa, Salvatore Striano, Tonino Taiuti, Roberto Herlitzka, Gianfelice Imparato, Francesco Di Leva, Enzo Casertano. 1 Nastro d’Argento 2022, 2 Nomination Nastri d’Argento 2022.

Venerdì 5 agosto – L’ARMINUTA (Italia, 2021, 110’) di Giuseppe Bonito con Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Fabrizio Ferracane (nomination Nastri d’Argento 2022), Elena Lietti, Andrea Fuorto. 1 David di Donatello 2022 (sceneggiatura non originale), 3 nomination David di Donatello 2022, 4 nomination Nastri d’Argento 2022 (sceneggiatura).

Sabato 6 agosto – DIABOLIK (Italia, 2021, 133’) di Marco Manetti e Antonio Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Valerio Mastandrea (nomination David di Donatello 2022), Claudia Gerini, Vanessa Scalera, Serena Rossi, Alessandro Roja, Stefano Pesce, Lorenzo Pedrotti, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio. 1 David di Donatello 2022, 11 nomination David di Donatello 2022 (sceneggiatura non originale), 1 Nastro d’Argento 2002, 8 nomination Nastri d’Argento 2022 (fotografia, montaggio).

Domenica 7 e Lunedì 8 agosto – DUNE (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, Sharon Duncan-Brewster. 6 Oscar 2022 (fotografia, montaggio), 10 nomination Oscar 2022 (film, sceneggiatura non originale), 1 Golden Globe 2022, 3 nomination Golden Globe 2022 (film drammatico, regia), 5 Premi BAFTA 2022 (fotografia), 11 nomination Premi BAFTA 2022 (film, sceneggiatura non originale, montaggio), nomination David di Donatello 2022.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Il calendario delle proiezioni è disponibile sul sito www.foqusnapoli.it

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Quore - Servizi e accesso per disabili - Parcheggio interno gratuito per bike e scooter