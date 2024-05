COSTRUIAMO INSIEME IL CINEFORUM! CALL PER GIOVAN* DAI 14 AI 35 ANNI



Giovedì 9 maggio 2024 alle ore 17 presso “Palazzo Mastrilli” di Cardito è stato presentato il progetto “Scenari di Emarginazione” – Cineforum a Caivano che si svolgerà da maggio a luglio presso la sede dell'associazione Amici di Ideacittà ODV in Corso Umberto 321, Caivano (Na).



Per partecipare e aderire: https://forms.gle/S2LCEFLydnHEJokRA



Lo scopo del cineforum è quello di coinvolgere attivamente la giovane cittadinanza di Caivano nella riflessione, organizzazione, resa e discussione intorno al tema dell'emarginazione – declinata nelle più svariate forme – della vita ai margini delle periferie.

Il percorso sarà articolato in tre tappe.



Nella prima fase formeremo tramite call il gruppo promotore del cineforum per fondarne le basi teoriche e scegliere i film da proiettare. La seconda fase consisterà nella visione dei film e nella consueta discussione durante le 4 settimane di proiezioni. La terza fase sarà quella della rielaborazione e riproposizione con la redazione di una fanzine a partire dall'esperienza della visione e della riflessione collettiva sul tema.



Il progetto è stato finanziato dall'avviso Si Può fare Napoli Nord 2024