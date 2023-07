Il cielo del Piccolo Principe: speciale viaggio tra le stelle al Planetario di Città della Scienza

«Mi domando - disse- se le stelle sono illuminate perché ognuno possa, un giorno, trovare la sua». Col naso in sù il Piccolo Principe del leggendario romanzo dell’aviatore Antoine de Saint-Exupéry ammira il cielo perdendosi nell’infinita meraviglia del firmamento, pronunciando queste parole. Esprime così, uno dei sogni più ricorrenti di grandi e piccini: quello di volare nel cielo e perdersi nell’immensità dell’universo, scoprendo pianeti, galassie e satelliti.

Uno dei nodi centrali del famosissimo romanzo, che la compagnia artistica di «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, direttore artistico Francesco Chiaiese, ha scelto come fil rouge di una nuova e entusiasmante avventura da far vivere alle famiglie.

E quale migliore sinergia se non quella con Città della Scienza di Napoli? Proprio qui domenica 23 luglio si terrà l’evento «Il cielo del Piccolo Principe», eccezionalmente nello straordinario e avanzatissimo Planetario, in tre speciali appuntamenti: alle 18, alle 19 e alle 20.

«Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Si legge ancora nel romanzo di de Saint-Exupéry, le cui citazioni sono diventate veri e propri mantra di tante generazioni di adulti e bambini.

Ed è su questa linea che è stato pensato l’evento, che permetterà ai visitatori di vivere l’esperienza attrattiva ed educativa delle proiezioni sull’universo del Planetario di Città della Scienza insieme ad un viaggio fantastico ed interattivo con i personaggi del Piccolo Principe.

È un sogno che si avvera! Il Piccolo Principe dal suo asteroide B612 viene catapultato sulla terra, mentre tutti hanno gli occhi fissi al Planetario ammirando le meraviglie del firmamento, e insieme agli altri personaggi del romanzo “in carne ed ossa” racconterà e farà rivivere le sue fantastiche avventure, ricche di insegnamento e spunti di riflessione su alcuni dei valori più importanti da preservare, come l’Amicizia.

Alzando gli occhi al cielo, immergendosi nello show del Planetario di Città della Scienza, il più avanzato d’Italia tecnologicamente e che riproduce fedelmente la volta celeste gli oggetti astronomici che popolano l’universo, e interagendo con il Piccolo Principe e le sue storie, i visitatori vivranno un’esperienza più unica che rara.

Potranno imparare come nasce una stella, ammirare le costellazioni, scoprire i misteri del sole, perdersi nello spazio…

Accompagnatori d’eccezione in questo meraviglioso viaggio fantastico-astronomico tragato “Ma dove vivono i cartoni?” il Piccolo Principe e gli altri personaggi di uno dei romanzi più letti e amati da grandi e piccini.

Inoltre, ci sarà un astrofisico che insieme ad una voce fuori campo farà loro da Cicerone. Fino a che, come per magia, apparirà loro condividendo quest’esperienza il Piccolo Principe e con lui gli inseparabili amici: La Rosa, l’astronomo turco e l’aviatore a bordo del suo aereo guasto. Saranno i bambini ad aiutarlo a riparare il suo velivolo e dopo tante avventure a scoprire un segreto del Piccolo Principe.

Un’avventura inedita ed emozionante che non poteva trovare teatro migliore del Planetario di Città della Scienza, il più grande e avanzato d’Italia. Ha un diametro di 20 metri e una delle più avanzate tecnologie al mondo. La macchina di ultima generazione e la speciale collocazione della cupola garantiscono un effetto di completo coinvolgimento dello spettatore, complice un’acustica che garantisce al pubblico uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente.

«La nostra riscrittura rappresenta i momenti cruciali della storia del Piccolo Principe - dicono gli organizzatori - con i personaggi più importanti e le citazioni meravigliose che tutti conoscono. Il percorso itinerante si snoderà tra i meravigliosi spazi esterni di Città della Scienza. Ma non solo! Potrete godere di una fantastica rappresentazione all’interno del Planetario con attori e live del Cielo del Piccolo Principe… e diventare dei provetti astronomi».

Appuntamento a domenica 23 luglio

Orari: 18, 19, 20

Durata dello spettacolo 90 minuti

Costo biglietto adulto e bambini dai 3 anni euro 12 (compreso Planetario)

Info 327 254 0679

Posti limitati, è necessaria la prenotazione

Si possono acquistare sullo shop i ticket ufficiali dell’evento.

