Il cielo nella scatola: al Gelsomino lo spettacolo su Julian Assange

Arriva al Teatro Gelsomino di Afragola “Il cielo nella scatola” di Domenico Salierno in scena il 22 marzo alle ore 21. Focus dello spettacolo teatrale , che indaga una delle tematiche più attuali della politica internazionale, lo spinoso caso di Julian Assange.

LO SPETTACOLO

La piece,che vuole indagare e sviscerare gli aspetti più profondi dell’animo umano, pone l’accento sulla condizione della prigionia, in cui durante l’attesa, la realtà si mescola al sogno e cerca un ordine nella follia. Il tutto si manifesta in racconti dei ricordi appartengono a tutta quell'umanità che, ancora una volta, viene sacrificata con disinvoltura.

Il lavoro vuole essere, malgrado la condizione contingente. un inno alla libertà: "Siamo liberi, possiamo essere chi vogliamo anche in carcere: ma non si può dire la verità" .

“Il cielo nella scatola”, che vede in scena oltre che l’attore e regista Domenico Salierno anche Alessandro Riccio, si inserisce nel cartellone “sDRAMAtize…è tutta n’ata storia” , la stagione di Drammaturgia pensata dal direttore artistico Iole Schioppi per il teatro Gelsomino.

LA RASSEGNA

La rassegna è stata ideata per un pubblico curioso di scoprire nuove letture e capace di trovare nel dramma la chiave di volta da cui scaturiscono visioni migliori e scenari mai immaginati, proprio come a riemergere da un abisso dopo averci guardato dentro.

Proposti ben cinque spettacoli di autori diversi, alcuni inediti ed altri ispirati nuove riletture dando un’efficace risposta a quell’esigenza sempre più pregnante di attingere valore dall’arte facendo cultura in un ambiente di provincia che dà fermento alle nuove generazioni ma non solo.