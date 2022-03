Il cielo di Bacoli 2022: cinque eventi speciali per ammirare le stelle

Partirà l'8 aprile una suggestiva rassegna di eventi e osservazioni astronomiche dal titolo "Il cielo di Bacoli 2022". Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Bacoli splende di notte. Per questo - scrive il primo cittadino sui suoi canali social - abbiamo deciso di permettere a tutti, con telescopio e tanti esperti di astronomia, di ammirare le stelle dalla Casina Vanvitelliana e da Villa Cerillo. E conoscere le meraviglie del cielo. Al bagliore della luna. Saranno cinque notti magiche. È il frutto di una sinergia che abbiamo instaurato con l’Unione degli Astrofili Napoletani".

L’iniziativa, intitolata “Il cielo di Bacoli 2022“, comprende - spiega ancora il sindaco - cinque eventi per il pubblico, l’8 ed il 23 aprile, il 6 maggio, il 18 giugno ed il 14 ottobre. Tranne il primo evento, che avrà luogo nel Parco Borbonico, gli altri saranno ospitati nei locali della Biblioteca Comunale “Plinio il Vecchio”, a Villa Cerillo. Ad ogni evento seguirà, per gli eventi serali, l’osservazione del cielo guidata da Soci dell’UAN, sia ad occhio nudo sia al telescopio e, per gli eventi di mattina, dimostrazioni sul funzionamento di orologi solari ed osservazioni del sole al telescopio in sicurezza. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta per la passione. Insieme, per fare della nostra città un centro di ricerca e cultura diffusa. Puntiamo sulla bellezza. Un passo alla volta".

IN FOTO: Bacoli di notte ph. Della Ragione /Fb

Il programma della rassegna: