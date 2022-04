Cicloverdi Fiab Napoli, tour al Mausoleo di Fescina e Villa del Torchio con il Gruppo Archeologico Flegreo

Giro organizzato e guidato da Francesco Landolfi per i Cicloverdi Fiab Napoli



I Cicloverdi Fiab Napoli riaprono i libri di storia dopo aver visto luoghi appartenuti ai templari, le testimonianze di vita di epoca aragonese, aver solcato le stesse orme percorse dal popolo longobardo in Italia .

Oggi è la presenza di rovine archeologiche più antiche e preziose della zona dei Campi Flegrei, ancora troppo poco conosciuta a portarci in questi luoghi .

Abbiamo la fortuna di vivere vicino a questi luoghi che Goethe descrisse in questo modo : “È la regione da cui sono sorte tutte le antiche favole poetiche intorno al Paradiso e all’Inferno”, andiamo a visitare questa parte dei Campi Flegrei che ancora oggi è una delle più belle di Napoli, fonte ardente di fenomeni vulcanici, culla di antiche rovine archeologiche, opere d’arte, e paesaggi naturali da lasciar senza fiato.

L'incontro con tutti i ciclisti avverrà alle ore 08.45 di fronte alla biglietteria della mostra d'oltremare lontano 50 metri dalla fila delle persone in fila per la vaccinazione covid , la partenza avverrà alle ore 09.00 .

Davanti al mausoleo incontreremo una archeologa del centro archeologico campi flegrei che ci accompagnerà lungo tutto il percorso di scavi.

Tra i tanti tesori archeologici Flegrei la Necropoli romana che ospita il Mausoleo a cuspide piramidale noto come Fescina. Una struttura unica nel suo genere in Campania che dal 2019 è entrato a far parte degli itinerari UNESCO della Città Metropolitana di Napoli.

Il sito archeologico si trova a Quarto, la cittadina dei Campi Flegrei sorta al quarto miglio dall’antica strada romana che dal porto di Puteoli arrivava a Capua.

Successivamente andremo alla Villa del Torchio portata alla luce nel 2006 ed è una delle poche che si conserva nei Campi Flegrei. L'edificio presenta un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri. Sorta presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C., la struttura presenta varie fasi costruttive e successive modifiche, che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C.

Il rinvenimento in alcuni ambienti della villa di un torcularium e di una cella vinaria, consente di ipotizzare che l'edificio fosse un centro di produzione di vino che aveva permesso ai proprietari di arricchirsi, ipotesi sostenuta dalla presenza di un consistente numero di monete rinvenute.

Il percorso su strada è prevalentemente in pianura della lunghezza di 18km circa di sola andata , qui sotto il link google maps:

https://goo.gl/maps/8mWDAKw81t8n46Km7

OBBLIGATORI: MASCHERINA DISTANZIAMENTO BUON SENSO PRATICO

PORTARE CON SE:

- BUON SENSO

- camera d'aria, gonfiatore, giubbotto riflettente luci anteriori e posteriori

- auricolari per poter rispondere al cellulare senza problemi.

La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita.



