In bici con i Cicloverdi Fiab Napoli in bici al 41° Carnevale del Gridas

I CICLOVERDI FIAB Napoli partecipano al Carnevale di Scampia promosso dal Gridas.



"Come ogni anno - spiegano - parteciperemo al corteo per il Carnevale di Scampia, giunto alla 41^ edizione il cui tema quest'anno è: “A CHE TITOLO?”, ovvero titoli, titoletti e sottotitoli“. Questo nome particolare si riferisce alla sentenza di condanna per “occupanti senza titolo” che ha colpito il GRIDAS.

Siete quindi tutti invitati a pedalare con noi come? A che titolo? Ma come “Matte in Bicicletta”.

La matta è il cappello del giullare o anche quello del Cappellaio Matto di Alice nel paese delle meraviglie.Pertanto, se possibile, Vi invitiamo a procurarvi un cappello da Matta oppure se e come vorrete completare a vostro piacimento il costume di carnevale sprigionando la vostra fantasia.

Appuntamento alle ore 9,00 fuori alla Metropolitana di Scampia partenza ore 9,15.

La guida sarà ovviamente … la “Matta” di Manlio Converti che condurrà ed allieterà il gruppo lungo le strade di Scampia.

Non mancate, il divertimento è assicurato!"

Info: cell. 3396795037