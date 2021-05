A Nisida con i Cicloverdi Fiab Napoli

Guida: Anna Zazo dei Cicloverdi Fiab Napoli

Appuntamento alle ore 9:15 a Piazza Plebiscito, con partenza alle 9:30.

L’associazione Fiab Napoli Cicloverdi da anni promuove l'uso della bicicletta valorizzando percorsi che facciano conoscere ai cittadini le bellezze di Napoli.

Domenica 9 maggio 2021 visiteremo l'"isola che non c'è", andando alla scoperta di Nisida tra storia e leggende, natura incontaminata e panorami mozzafiato.

Percorreremo via Chiaia, via Caracciolo, via Posillipo, discesa di Coroglio e arriveremo a Nisida, dove all'ingresso sarà misurata la temperatura. Superato il controllo si percorre una strada a tornanti che ci porta nel punto più alto di Nisida, dislivello di circa 100m. Qui lasceremo le bici (si consiglia di portare una catena per legarle) per procedere a piedi verso i viali del parco letterario, discendendo di nuovo verso il mare, si consigliano perciò scarpe adatte a strada sterrata. Al termine della visita, alle 13 circa, si lascerà insieme Nisida. Rientro libero.

Prenotazione obbligatoria al cell 3510585506 con wathapps o Sms (il "parteciperò" non vale come prenotazione) entro giovedì 6 maggio ore 18,00 indicando

Cognome e Nome, cell.

L'accesso è consentito ad un numero massimo di 25 persone, per cui sarà consentito prioritariamente e in ordine di prenotazione ai soci Fiab Napoli cicloverdi, gli altri interessati che ne faranno richiesta saranno collocati in lista d'attesa e chiamati, in ordine di prenotazione, qualora si dovessero liberare posti. I visitatori saranno obbligati a firmare una liberatoria nel rispetto della normativa vigente, DL n. 6 del 23/02/2020, art.1 lett. h) e i). Mostra meno