Ciclotombolella, party in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

I Fiab Cicloverdi Napoli presentano in anteprima il Primo Premio alla Ciclotombolella del 6 gennaio 2024, che sarà estratto a sorte tra i soci che si sono tesserati per il 2024. Grazie al contributo del Comune di Napoli, l'evento si terrà nel giorno della Befana, dalle ore 18,00, presso lo Spazio Comunale Piazza Forcella (Biblioteca Annalisa Durante)

!Ricchi premi e cotillon, panettoni e spumante, buffet con dolci e salati offerti per gli iscritti 2024 che possono invitare anche amici e parenti non soci.

Ci saranno inoltre tanti altri ricchi premi riservati ai soci del 2024 ed anche a parenti ed amici non soci che potranno intervenire insieme alla festa dell'Epifania e giocare alla CICLOTOMBOLELLA"



Iscrizioni anche online alla pagina del nostro sito. C'è tempo fino all' 6 gennaio h. 18.00 per iscriversi e partecipare all'estrazione dei premi.

Chi si iscrive online può farlo entro le 18.00 del 5 gennaio al sito www.cicloverdi.it/negozio/